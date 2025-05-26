TOD STUDIOS تكشف عن الإعلان الترويجي للموسم الثاني من "أبواب القدر"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة TOD عن استعدادها لعرض الموسم الثاني من مسلسل "أبواب القدر"، وكشفت مؤخرًا عن الإعلان الترويجي الذي يسلط الضوء على مفاجآت وتطورات درامية بانتظار الجمهور في الموسم الجديد.

يضم المسلسل نخبة من النجوم، بيركان سوكولو وإسراء بيلجيتش، شكرو أوزيلديز، ميرال تشيتينكيا، إبراهيم سليم، إلتشين أفجان، إليف أكسو، انيس كولاشي، محمد بيلج أصلان، كان تورغوت، جيجك أكار، ومحمد كورتولوش. المسلسل من إخراج يونس أوزان كوركوت، ومن كتابة أوزان وسنان يورداكول، ومن إنتاج شركة Medyapım.

يُعرض الموسم الجديد بالتزامن مع عرضه في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وينطلق بسيناريو تصاعدي مليء بالتوتر، إذ يواجه "سنان" (بيركان سوكولو) شبح ماضيه من جديد بظهور "أحمد" (محمد كورتولوش)، في وقت تنقلب فيه حياته مع "نيفرا" (إسراء بيلجيتش) رأسًا على عقب. وبينما تسعى نيفرا لإنقاذ إرث عائلتها، تقع في فخ الثقة بـ "ميرت" (شكرو أوزيلديز)، الذي يخفي نواياه الحقيقية خلف قناع الدعم والمساندة.

وفي تطور آخر، تدخل "سينا" (إليف أكسو) حياة سنان لتثير داخله صراعات جديدة، وتعيد تشكيل مفهومه للثقة والبراءة.

يتشابك الماضي بالحاضر، وتتصاعد المواجهات بين الأبطال، ليس فقط فيما بينهم، بل أيضًا مع أنفسهم، في موسم مشحون بالخيانات والانفعالات والقرارات المصيرية، بحسب بيان صادر عن منصة TOD.