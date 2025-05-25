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تكريم نجوم وفريق عمل "لام شمسية" في حفل جوائز كأس إينرجي للدراما

11:37 م الأحد 25 مايو 2025

تكريم نجوم وفريق عمل لام شمسية في حفل جوائز كأس إي

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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- إسلام فاروق

شهد حفل كأس إنيرجي للدراما الذي ينظمه راديو إنرجي في موسمه التاسع تكريم نجوم وفريق عمل مسلسل "لام شمسية"، وحقق نجاحًا لافتًا على المستوىين الجماهيري والنقدي.

وحصل المخرج كريم الشناوي على جائزة أحسن مخرج وعبّر الشناوي عن سعادته الكبيرة بهذه الجائزة قائلاً: “سعيد جدًا بالجائزة، وحابب أشكر محمد طاهر مخرج الوحدة الثانية ومراد حلمي، معرفش إيه اللي حصل مختلف في (لام شمسية)، لكن اللي متأكد منه إن عندي فريق متكامل، وأنا مؤمن جدًا بالفريق وبشكرهم من قلبي.”

وخص بالشكر أيضًا الكاتبة مريم نعوم، التي وصفها بـ”شريكة الكفاح”، مشيرًا إلى أن نجاح العمل لم يكن ليتحقق دون دعم ميديا هب – محمد السعدي وإيهاب جوهر، مؤكدًا: "من غيرهم كان من المستحيل نعمل المسلسل بالشكل ده".

فيما وجه الطفل علي البيلي الشكر لراديو إنيرجي والجمهور على التكريم الذي حصل عليه، معربا عن سعادته بإحداث تغيير لدى الكثير بسبب المسلسل.

وقال الفنان محمد شاهين إنه فخور وسعيد بالتكريم خاصة إنه بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم، قائلا: "دي أول جائزة أخدها في حياتي".

وقال الفنان أحمد السعدني: "لي الفخر أني نجل الفنان صلاح السعدني الذي تم تكريمه في إينرجي منذ عامين"، ووجه الشكر للجمهور ولكل نجوم العمل.

من جانبها وجهت الفنانة أمينة خليل الشكر لراديو إينرجي

ولمخرج العمل كريم الشناوي ولكل العاملين في المسلسل الذين وصفتهم بالعائلة.

حفل كأس إنيرجي للدراما مسلسل لام شمسية المخرج كريم الشناوي أحمد السعدني أمينة خليل
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