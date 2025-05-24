عقدت اللجنة العليا للدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري اجتماعا برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك بمقر المهرجان بصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية ، وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة العليا الذين تم الإعلان عن تشكيلهم مؤخرًا، وهم الفنانة سوسن بدر ، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء خالد اللبان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان سامح حسين، والمخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية، والمخرج والكاتب نادر صلاح الدين، والناقد المسرحي يسري حسان، والكاتب وليد يوسف، والناقدة رشا عبد المنعم، بالإضافة لحضور مدير المهرجان الدكتور عادل عبده ، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم .

واستهل الفنان محمد رياض الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه المهرجان القومي للمسرح في دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقدير المبدعين، وربط الأجيال، كما أعرب عن تفاؤله بالعمل المشترك مع أعضاء اللجنة العليا من أجل تقديم دورة استثنائية ومتميزة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة العليا مجموعة من النقاط الهامة التي تتعلق بالسياسات العامة للدورة الثامنة عشرة، وشملت المناقشات: الرؤية العامة والأهداف الاستراتيجية للدورة، وتم تبادل الآراء حول الرؤية التي تسعى الدورة لتحقيقها والأهداف الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في هذه الدورة، مع وضع الخطط التنفيذية

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا اجتماعات دورية خلال الفترة القادمة لمتابعة الاستعدادات واتخاذ القرارات اللازمة لضمان انطلاق الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري في أبهى صورة.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويمثل المهرجان منصة هامة للاحتفاء بالإبداع المسرحي المصري وتقدير المبدعين، ويسعى إلى تطوير فن المسرح والارتقاء بمستواه الفني والفكري، وتعزيز دوره في التنوير والتثقيف المجتمعي.