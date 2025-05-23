قناة "ON" تعرض مسلسل "مملكة الحرير" بطولة كريم محمود عبدالعزيز قريبا

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "ON" عن استعدادها لعرض مسلسل "مملكة الحرير" على شاشتها قريبًا، بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "مملكة الحرير" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

"مملكة الحرير" يدور في إطار من الفانتازيا ويتناول صراع الأشقاء في أجواء من التشويق والإثارة والغموض، ويقدم تجربة درامية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة، وتم تصوير مشاهده في 3 دول.

جدير بالذكر أن كريم محمود عبدالعزيز يشارك كضيف شرف في فيلم المشروع X والذي طُرح أمس 21 مايو في دور العرض السينمائي.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في التأليف أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، ياسمين صبري.