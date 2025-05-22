"يانغو بلاي" تكشف عن الملصقات الدعائية الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير"

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة يانغو بلاي، الملصقات الدعائية الرسمية لشخصيات مسلسل مملكة الحرير، الذي من المقرر عرضه قريبا.

وكشفت الملصقات عن لمحات شخصيات العمل، وتُبرز ملامح من الطابع العام للمسلسل الذي يجمع بين عناصر الخيال، والمغامرة، في سياق درامي تدور أحداثه حول صراع على السلطة.

المسلسل من إخراج بيتر ميمي، ويضم في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، سارة التونسي، إلى جانب مجموعة من الممثلين. يُعرض مملكة الحرير قريبًا وحصريا على يانغو بلاي.

"مملكة الحرير" يدور في إطار من الفانتازيا ويتناول صراع الأشقاء في أجواء من التشويق والإثارة والغموض، ويقدم تجربة درامية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة، وتم تصوير مشاهده في 3 دول.