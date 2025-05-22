بعد نفاد تذاكرها.. مسرحية "الباشا" لـ كريم عبدالعزيز "تريند" على "تويتر"

كتبت- منى الموجي:

حققت مسرحية "الباشا" للنجم كريم عبدالعزيز، نجاحًا كبيرا منذ انطلاق عروضها في موسم جدة، وتصدّرت التريند على تويتر في السعودية.

ونجحت العرض المسرحي في رفع لافتة كامل العدد، بعد نفاد جميع التذاكر قبل أيام من العرض الأول المقام على مسرح العربي في "سيتي ووك" خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025.

تفاعل الجمهور بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأداء كريم عبدالعزيز، وأجواء المسرحية الكوميدية، التي تجمعه مع هنا الزاهد، ويزو، حاتم صلاح، وجان رامز، تحت قيادة المخرج رامي إمام.

جدير بالذكر أن المسرحية من تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، وإنتاج آلاء الغزالي، إخراج رامي إمام.