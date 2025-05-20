كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة Watch it الرقمية، عن ضيف أولى حلقات برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجاتها الأصلية، والذى يقدمه المخرج معتز التوني، وطرحت ملصق دعائي ظهر خلاله النجم كريم عبدالعزيز بصحبة المخرج معتز التوني، وكشفت عن موعد انطلاق البرنامج عبر منصتها الأربعاء 21 مايو الجاري.

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني حقق نجاحاً مؤخراً بعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سماء إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس.