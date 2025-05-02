مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكشف عن تفاصيل المحور الفكري لدورته الـ32

كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثانية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن تفاصيل المحور الفكري لهذا العام، الذي يأتي تحت عنوان "المسرح ما بعد العولمة"، مؤكداً فتح باب الترشح أمام الباحثين لتقديم أبحاثهم بدءًا من يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

ويأتي هذا المحور في سياق سعي المهرجان إلى فتح آفاق جديدة للحوار حول أثر مرحلة ما بعد العولمة على المسرح من جوانب فكرية واقتصادية وتقنية وجمالية، في ظل التحولات العالمية التي تدفع باتجاه مراجعة النماذج الثقافية السائدة والبحث عن بدائل تكرّس الخصوصيات المحلية وتستفيد من المنجزات التكنولوجية.

وقد حددت إدارة المهرجان مجموعة من المحاور المقترحة للنقاش ضمن هذا الإطار، تشمل:

1. المسرح والذكاء الاصطناعي

2. المسرح ومساءلة النماذج العليا

3. المسرح والبيئات المحلية

4. مسرح ما بعد الدراما

5. المسرح والعودة للتراث

6. مستقبل الإنتاج المسرحي في ضوء تغير السياسات الاقتصادية

7. تحولات التلقي في ظل الأشكال الإبداعية الجديدة

8. المسرح والتنمية المستدامة

واشترط المهرجان ألا يتجاوز ملخص البحث 350 كلمة، وأن يُقدَّم البحث الكامل بحد أقصى في 1 يوليو 2025، على ألا يزيد عن 6000 كلمة.

ينطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر 2025 ويستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، بمشاركة نخبة من المسرحيين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد المهرجان من أبرز المنصات المسرحية الدولية المتخصصة في العروض التجريبية، إذ يسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي وعرض أحدث الاتجاهات المسرحية المعاصرة للجمهور في مصر والعالم العربي.