"إم بي سي مصر" تطرح بوستر مسلسل "بطن الحوت".. وعرضه قريبا

كتب- هاني صابر:

كشفت قناة "إم بي سي مصر" عن اقتراب عرض مسلسل "بطن الحوت" عبر شاشتها.

ونشرت القناة، بوستر المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "بطن الحوت قريبا على MBCMASR".

مسلسل "بطن الحوت" تدور أحداثه حول صانع فخار "محمد فراج" يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، ليجد نفسه في حالة من التشتت تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية لتجارة المخدرات.

المسلسل بطولة محمد فراج وباسم سمرة وعبدالعزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، زينب غريب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.