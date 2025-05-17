المخرج عمرو سلامة يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاءعرض برستيج

وجه المخرج عمر سلامة الشكر لجمهوره عقب انتهاء عرض مسلسل"برستيج" على منصة يانغو، مؤخرا، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

وكتب:" أشكر بصدق كل من أبدى رأيه في مسلسل (پريستيچ)، أصحاب الآراء الناقدة قبل المادحة".

واستكمل:"النقد هو أحد أهم معلمي أي فنان، ومتابعة الآراء الجماعية وتحليلها واجب أساسي لكل من ينتج أعمالًا تهدف لإمتاع الجمهور.

كلما كانت التجربة أكثر جموحًا، ازدادت حدة ردود الأفعال وتطرفها بين النقد والإعجاب، وكلما تعلّم منها صانعها أكثر".

واختتم:"أول نجاح لأي مخرج هو اليوم الأول من التصوير، وثاني نجاح هو إعلان فركش في اليوم الأخير، وثالث نجاح هو تسليم المشروع مكتملًا لدور العرض أو الشاشات، ورابع نجاح هو استلام الدفعة الأخيرة من أجره، والخامس، وهو الأهم، هو مشاهدة الناس للعمل، وتكون صدفة جميلة وتوفيقاً كبيراً إن أقبلوا عليه واعجبوا به

تحقيق كل هذه النجاحات يكاد يعتمد على اجتماع سلسلة من المصادفات الكونية، ودورنا هو الاجتهاد فيما نملك، والتسليم بما هو خارج سيطرتنا، والرضا بما يأتي والتعلم منه ما استطعنا إليه سبيلا، والاجتهاد دوماً أن يكون القادم أفضل".

مسلسل برستيج شارك في بطولته مصطفى غريب و محمد عبدالرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف، العمل من تأليف إنجي أبوالسعود .وإخراج عمرو سلامة