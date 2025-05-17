تعرف على موعد عرض مسلسل "حرب الجبالي"

تنطلق أولى حلقات مسلسل "حرب الجبالي" غدا الأحد 18 مايو على شبكة قنوات mbc مصر ومنصة watch it.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم من بينهم أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وغيرهم، وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في إطار دراما شعبية في إحدى الأحياء الشعبية وتتوالى الأحداث الشيقة التي تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال