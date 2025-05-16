محمد عبدالرحمن يكشف القاتل وسر جريمة مسلسل "بريستيج"

كتبت- منى الموجي:

كشفت الحلقات الأخيرة من مسلسل بريستيج عن القاتل الحقيقي، الذي قتل تامر الجمال- أحمد داود، ويكشف أكرم- محمد عبدالرحمن للجمهور أن مرتكب الجريمة هو بسام صاحب الكافيه ـ بسام رجب، وأن السبب تهديد القتيل له بفضيحة عن الكافيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بريستيج بطولة محمد عبدالرحمن، ويشاركه البطولة كل من مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

جدير بالذكر أن محمد عبدالرحمن أطل على جمهوره كضيف شرف في مسلسل الكابتن، الذي عُرض رمضان 2025، بطولة أكرم حسني، أحمد عبدالوهاب، رحمة أحمد فرج، سوسن بدر، أحمد الرافعي، سامي مغاوري.