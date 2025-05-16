"يانغو بلاي" تكشف تفاصيل "خطيئة أخيرة" قبل طرحه في 24 مايو

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة يانغو بلاي الملصق الدعائي والإعلان الرسمي لمسلسل "خطيئة أخيرة"، أول دراما طويلة مشتركة من أعمال يانغو الأصلية، والذي سيعرض ابتداءً من ٢٤ مايو. تدور أحداث المسلسل حول العلاقات الشخصية، مع التركيز على مفاهيم الحب، الولاء والخيانة، من خلال تصرفات الشخصيات وتطوراتها العاطفية.

وأظهر الإعلان الرسمي للمسلسل العديد من العلاقات المعقدة والأسرار التي تدور داخل فندق "الصافي"، الذي يُعد واجهة لعمليات تجارة المخدرات. يدخل هشام، الذي يقوم بدوره سامر إسماعيل، إلى الفندق بصفته مديرًا جديدًا، بهدف البحث عن شقيقته وتحقيق خطته السرية. وخلال ذلك، يقترّب هشام من كارما، والتي تقوم ريمي عقل بدورها، دون أن يدرك أن هذه المشاعر الزائفة ستقوده إلى قصة حب مليئة بالمفاجآت والتحديات وتفتح أمامه باب الانتقام على مصراعيه.

وجاء في بيان صحفي صادر عن يانغو بلاي "ما يميز العمل أيضًا أنه سيجمع مجددًا بين سامر إسماعيل ورشا بلال بعد نجاحهما سابقًا في ثنائية أحبها الجمهور، مما زاد من الترقب والحماس لهذا اللقاء الجديد. خطيئة أخيرة يسلط الضوء على مفاهيم الحب، الولاء، والخيانة، ويغوص في هواجس المراهقين وتأثير الاضطرابات النفسية مثل اضطراب ثنائي القطب وفرط الحركة ونقص الانتباه على سلوك الشخصيات في دراما تحاكي واقعنا اليومي".

المسلسل من إخراج طارق رزق وتأليف نور شيشكلي، بالتعاون مع إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان. يشارك في البطولة سامر إسماعيل، عمار شلق، ريمي عقل، كارلوس عازار، رشا بلال، ريام كفارنة، كارول عبود، رولا بقسماطي، هافال حمدي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الدراما في المنطقة.

يُعرض المسلسل في ٤٥ حلقة، بمعدل ٥ حلقات أسبوعياً.