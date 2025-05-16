المهرجان القومي للمسرح يعلن شروط المشاركة في مسابقة "العروض المسرحية" لدورته الـ 18

كتبت - نوران أسامة:

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم محمد رياض، عن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة "العروض المسرحية" ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة، ويُفتح باب المشاركة في الفترة من 15 مايو 2025 وحتى 30 يونيو 2025، وحددت إدارة المهرجان الشروط المنظمة للمشاركة في المسابقة، حيث يشترط أن تكون العروض المسرحية قد تم إنتاجها خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، وأن يكون العرض قد قُدّم أمام الجمهور لمدة يومين على الأقل، مع تقديم ما يثبت ذلك.

وتشمل شروط المشاركة ما يلي : تتحمل الفرقة المشاركة مسؤولية نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، بما في ذلك ورش الديكور، ولا تتحمل إدارة المهرجان مسؤولية توفير أي قطع ديكور أو أثاث أو إكسسوارات، وتوافق الفرقة على تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان دون الحق في تحديد أو اختيار مسرح بعينه، كما لا يجوز طلب تغيير المسرح بعد تحديد جدول العروض وإخطار الفرق.

وتُحدد إدارة المهرجان موعد العرض بالتاريخ والمكان المناسبين خلال فترة انعقاد المهرجان، ولا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو الاعتراض بعد الإعلان الرسمي عن الجدول، ويمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية (مثل الفيديو بروجكتور) بشرط طلبها مسبقًا في استمارة التقديم.

وألا تتجاوز مدة العرض ساعتين، وألا تقل عن نصف ساعة، كما تشترط إدارة المهرجان إرفاق ما يلي مع الاستمارة الإلكترونية : بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، رابط فيديو مسجل للعرض المسرحي، صور فوتوغرافية عالية الجودة من العرض، سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف، وترخيص معتمد من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض، ويُشترط تقديمه ضمن أوراق التقديم وعلى مسؤولية الفرقة، ويعد توقيع الفرقة بالموافقة على الشروط جزءًا أساسيًا من قبول الترشيح.

ويتعين على الفرق إعداد "بامفلت" تعريفي لكل شخصية بالمسرحية مرفق به صورة الممثل، ويشترط أن يكون تسجيل العرض المسرحي صالحًا هندسيًا (صوتًا وصورة)، وإلا يُستبعد العرض من المشاركة.