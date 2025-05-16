المهرجان القومي للمسرح يعلن فتح باب المشاركة في مسابقة "التأليف المسرحي"

كتب- هاني صابر:

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن شروط المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي بالدورة الثامنة عشرة لعام 2025، والتي تُعنى بدعم وتشجيع الكُتّاب المسرحيين من مختلف الأعمار والخلفيات الإبداعية، وقد تقرر فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من 15 مايو وحتى 1 يونيو 2025، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

شروط المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي:

• المسابقة متاحة لجميع الأعمار، ولا يشترط سن محدد للمشاركة.

• تقبل النصوص المسرحية باللغة العربية الفصحى أو العامية المصرية.

• يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

• يشترط ألا يكون المتقدم قد فاز في هذه المسابقة من قبل، وألا يكون النص قد حصل على أي جائزة من أي جهة أخرى.

• يجب أن يكون النص تأليفًا أصيلاً لم يتم عرضه احترافيًا من قبل، وغير مقتبس أو مترجم.

• الحد الأدنى لعدد الصفحات هو 20 صفحة مقاس (A4)، على أن يكون النص مكتوبًا على الكمبيوتر بخط حجم 14.

• يُمنع وضع اسم المتسابق على النص، وتُرفض الأعمال التي تكتب اسم المؤلف على الملف أو النص نفسه.

• لا يجوز التقدم بأكثر من نص واحد لكل متسابق.

• تستبعد الأعمال غير المطابقة لشروط المسابقة.

• يتم التقديم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

تأتي مسابقة التأليف المسرحي كأحد المحاور الجوهرية للمهرجان، والتي تهدف إلى تحفيز الكتابة المسرحية المعاصرة، ودعم الأصوات الجديدة، إلى جانب الاحتفاء بالتجارب المتميزة في الكتابة الدرامية. وقد شهدت المسابقة خلال دوراتها السابقة مشاركات واسعة من مختلف أنحاء الجمهورية.