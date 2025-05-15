"القاهرة السينمائي" يشارك في جلسة FIAPF بمهرجان كان لتعزيز التعاون بين المهرجانات العالمية

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي، يشارك الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في جلسة "FIAPF Forward-looking Session: Collectively Shaping the Future of Film Festivals"، التي تنظمها رابطة منتجي الأفلام الدولية (FIAPF)، بمشاركة رؤساء ومديري المهرجانات السينمائية المعتمدة من قبل الرابطة.

وتتناول الجلسة التحديات المتزايدة التي تواجه المهرجانات السينمائية العالمية، بما في ذلك التحديات المالية والتشغيلية والترويجية، وتسعى إلى استعراض المبادرات الجماعية والاستراتيجيات المشتركة التي يمكن أن تسهم في رسم مستقبل مستدام لهذه المهرجانات.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الفنان حسين فهمي على أهمية التعاون بين المهرجانات السينمائية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باعتباره أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، يحرص على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع المهرجانات الدولية لتطوير صناعة السينما في المنطقة.

وأضاف فهمي: "مشاركتنا في هذه الجلسة تأتي تأكيدًا على التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدوره الريادي في دعم صناعة السينما، وحرصه على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز مكانة السينما المصرية والعربية على الساحة الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد واحدًا من 15 مهرجانًا فقط حول العالم يحمل تصنيف "الفئة A" من قبل FIAPF، ويتميز بتقديمه برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا أولى لأفلام عربية ودولية، بالإضافة إلى فعاليات الصناعة التي تشمل ورش عمل، ندوات، ومنتديات لدعم صناع الأفلام.

وتأتي مشاركة مهرجان القاهرة في هذه الجلسة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها على هامش مشاركته الاستثنائية في مهرجان كان السينمائي 2025، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال صناعة السينما.