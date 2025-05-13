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الجمعة.. منى الشاذلي تستضيف سامح حسين وأسرته في برنامج "معكم"

10:00 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
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    سامح حسين
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    ابنتا سامح حسين
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    وسام حامد وابنة سامح حسين
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كتبت- منى الموجي:

يحل الفنان سامح حسين ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الجمعة المقبل.

يحكي سامح حسين عن كواليس برنامج "قطايف" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضي.

ويقول سامح إنه كان يحلم بتقديم محتوى مفيد وهو ما حدث مع قطايف، مشيرًا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته وجاءته من كافة أرجاء الوطن العربي.

ويضيف حسين إنه كان يبكي طوال شهر رمضان امتنانًا لفضل الله عليه، فهو لم يقدم عمل في رمضان منذ قرابة 12 عامًا فيما كان قطايف تعويضًا كبيرًا.

وانضمت أسرة حسين له خلال اللقاء، وتقول زوجته وسام حامد، إنها حذرته من خوض التجربة خوفًا من انتقادات البعض، لكنه كسب رهانه معها.

جدير بالذكر أن سامح حسين يُعرض له في السينما حاليا فيلم استنساخ، وشاركته البطولة الفنانة هبة مجدي، والعمل من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

سامح حسين وسام حامد منى الشاذلي قطايف معكم استنساخ
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