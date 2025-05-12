"يانغو بلاي" تطرح "مملكة الحرير" بطولة كريم محمود عبدالعزيز قريبا

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة يانغو بلاي عن الملصق الدعائي الأول لمسلسل "مملكة الحرير"، الذي من المقرر عرضه قريبًا وحصريًا عبر التطبيق.

المسلسل من إخراج بيتر ميمي ويقدم تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصريًا.

وكشفت يانغو في بيان صحفي أن المسلسل يتميز بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

العمل من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويأتي "مملكة الحرير" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، بينها مسلسل "الحشاشين" الذي تابعه الملايين في المنطقة.

جدير بالذكر أن كريم محمود عبدالعزيز يطل كضيف شرف في فيلم "المشروع X" والمقرر عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2025، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.