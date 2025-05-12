صور من الكواليس | رحمة أحمد تروج لمسلسل "عهد أنيس".. وهذا موعد عرضه

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة رحمة أحمد على الترويج لمسلسل "عهد أنيس" المقرر عرضه على منصة "تويست تي في".

ونشرت رحمة صورة لها رفقة الفنان أحمد الرفاعي من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "في عهود مبتتكسرش.. حتى لو عدّى عليها قرون!.. استنوا مسلسل ''عهد أنيس'' من أعمال تويست TV الأصلية".

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ويشارك في بطولة مسلسل عهد أنيس عدد من النجوم، أبرزهم عابد عناني، إسلام جمال، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، وجلا هشام، وهو من إخراج خيري سالم.

من المقرر انطلاق عرض مسلسل عهد أنيس بعد غد الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري.

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