بالصور.. حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية

كتبت- منال الجيوشي

انطلق في السابعة من مساء اليوم على مسرح ليسيه الحرية، حفل افتتاح مهرجان المسرح العالمي في دورته الرابعة وبدأ الحفل بعدد من الاستعراضات الفنية قدمها طلبة المعهد العالي للباليه بالاشتراك مع طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الفنانة منال سلامة، المخرج رؤوف عبد العزيز، الفنان علاء قوقة، المخرج محمد النقلي والفنانة أمنية باهي.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة عن بالغ سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من المهرجان بالإسكندرية وقدمت الشكر لطلاب الأكاديمية الذين كانوا علي قدر المسئولية رغم كل الصعاب وقدمت الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لكل ما قدمه من دعم للمهرجان وللفنانة الرائعة سوسن بدر التي تحمل الدورة اسمها.

فيما أكد الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية والقائم بأعمال العميد في فرع الإسكندرية أن الأكاديمية لا تدخر أي جهد لدعم الطلاب ودائما تكون الثقة في محلها ودائما نرى في طلابنا نجوم المستقبل ونكرم بعضهم في حفل اليوم ونكون في قمة السعادة كلما تحقق النجاح لطالب من طلابنا.

وقال الفنان إسلام علي مدير المهرجان: نعد الجميع بدورة مختلفة بتنظيم محترم وعروض قوية وذلك بفضل مجهود الجميع مجهود كبير من الجميع بداية من الهيكل الإداري والمخرجين والممثلين وحقيقي الكل بيتعب جدا حتى يخرج المهرجان بأحسن صورة ويظهر بصورة مشرفة تليق بنا وبكم وباسم أكاديمية الفنون.

وأكد الفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية أن طلاب المعهد تعاهدوا على العمل بكل جهد وحب ليكون مهرجان المسرح العالمي في دورته الرابعة حدث تفخر به الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وسعداء بأن هذه الدورة تحمل اسم كبير وهي الفنانة سوسن بدر والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة ليلى علوي.

وينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العالمي فى دورتة الرابعة " دورة الفنانة سوسن بدر"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان والفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 11 إلى 17 من مايو الجاري.