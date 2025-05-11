الليلة.. مسرح الليسيه يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي

كتبت- منال الجيوشي

ينطلق بعد قليل على مسرح ليسيه الحرية، حفل افتتاح مهرجان المسرح العالمي فى دورته الرابعة، وينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة سوسن بدر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان والفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 11 إلى 17 من مايو الجاري.

واستقرت لجنة المشاهدة على اختيار 10 عروض تتنافس على جوائز الدورة الرابعة من المهرجان والعروض هي، قبل أن تبرد القهوة اخراج محمد خالد، عرض المؤسسة إخراج محمود حسين، عرض can't pay won't pay إخراج عمرو خميس، عرض القفص إخراج مريم عثمان، عرض "جريمة في قطار الشرق السريع" إخراج مصطفى عامر، عرض رواية ( إنهم يقتلون الجياد .. أليس كذلك ؟) إخراج إبراهيم حسن، عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف إخراج محمد أيمن، عرض اللُعبة إخراج علي محمود، عرض الجلف إخراج فارس هريدي، عرض كوازيموديو والساحر إخراج محمد سمير.