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الثلاثاء.. فتحي عبدالوهاب ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"

03:33 م الأحد 11 مايو 2025
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  • عرض 3 صورة
    لميس الحديدي
  • عرض 3 صورة
    فتحي عبدالوهاب ولميس الحديدي
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كتبت- منى الموجي:

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" يوم الثلاثاء المقبل، النجم فتحي عبدالوهاب في حوار ما بين الفن والحياة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور "حمادة كشري" بمسلسل "ظلم المصطبة".

يتحدث فتحي عبدالوهاب خلال اللقاء عن كواليس العمل في مسلسل ظلم المصطبة ومشاهد الضرب التي كان يرفض تصويرها وكيف كان رد المخرج هاني خليفة.

وعن مشواره الفني يتحدث عبدالوهاب عن أهم المخرجين والفنانين الذين أثروا في مسيرته، كما يكشف عن أشهر "سيلفي" له مع النجوم وكيف بدأت القصة ونشر أول صورة سيلفي له بدون قصد ومن بعدها تحول إلى سيلفي شهير له مع الفنانين.

كما يتحدث الفنان لأول مرة عن أسرته وزوجته الفنانة عبير لطفي، وكواليس الفيديو الشهير الذي ظهر خلاله مع ابنه عمر على المسرح.

"ظلم المصطبة" بطولة ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، أحمد عزمي، بسمة، أحمد عبدالحميد، وعدد كبير من الفنانين، وتم عرضه في رمضان 2025.

فتحي عبدالوهاب لميس الحديدي ظلم المصطبة
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