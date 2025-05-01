قبل عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة".. موقف طريف يجمع أكرم حسني ومصطفى غريب

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أكرم حسني متابعيه صورة تجمعه بالفنان مصطفى غريب، استعدادًا لعرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بالرياض.

ونشر أكرم، صورة تجمعه بـ مصطفى غريب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "في الطريق لأول ليلة عرض مسرحية " ألف تيتة و تيتة" .. بس أنت جايب الصندوق ليه يا مصطفى أنت وعدتني نعمل حاجه بره الصندوق".

ورد عليه مصطفى: "ممكن نوفر الهزار ده للعرض بعد إذنك".

وشارك أكرم حسني جمهوره مقطع فيديو من كواليس البروفات، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "بروڤة فرقة ثلاثي ضوضاء المسرح من مسرحية (ألف تيتة وتيتة)".

وكان العرض الأول للمسرحية أُقيم على مسرح محمد العلي بالرياض، في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2024.

المسرحية من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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