‎بعد طرح "البوستر" وتحديد موعد عرضه.. تعرف على تفاصيل "بريستيج"

كتبت- منى الموجي:

‎طرحت منصة "يانغو بلاي" وشركة "ذا بلانت ستوديوز" الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "بريستيج"، وأعلنتا عن عرضه يوم 24 أبريل الجاري وذلك ضمن أعمال "يانغو بلاي" الأصلية.

‎يجمع المسلسل الذي يقدمه صناع مسلسل "سفاح الجيزة" الذي لاقى نجاحاً كبيراً، بين الكوميديا والجريمة والتشويق على مدار 8 حلقات، وتدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع أن هناك قتيل وتتجه أصابع الاتهام نحو الجميع حتى يتم الكشف عن لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.

‎ انطلقت حملة المسلسل التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة "مطلوب للعدالة" التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة، وأعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى، وأكد في بيان صحفي أن تصوير المسلسل في موقع واحد يبدو سهلاً لكنه كان مليئاً بالتحديات.

وأضاف "وجود الممثلين في كل المشاهد مع الحاجة إلى التفكير في الخلفية والمشاهد المختلفة بين الشخصيات كان يتطلب تركيزاً خاصاً. كما أن التسلسل الزمني للمشاهد مرتبط ببعضه، مما أضاف بعدًا آخر للتحديات".

‎يتكون المسلسل من 8 حلقات، وهو ما اعتبره سلامة خيارًا مثاليًا يناسب المنصات الرقمية والأجيال الجديدة التي تميل إلى الحلقات القصيرة دون التطويل. وأضاف: "العمل مع ذا بلانت ستوديوز هو تجربة فريدة، إذ أن الفريق يركز على تقديم محتوى مبتكر يناسب الجيل الجديد ويعتمد على الحلقات القصيرة والمكثفة، وطارق نصر وفريقه لديهم رؤية متقدمة ويعملون على تعزيز التنوع في المحتوى العربي ، وإنچي أبو السعود، كاتبة المسلسل، قدمت إضافة مميزة للعمل من خلال نوعية الكوميديا التي تناسب الأجيال الأصغر وتختلف عن الكوميديا التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور".

‎ومن جانبه، قال المنتج طارق نصر، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا بلانت ستوديوز": "عملنا على مسلسل بريستيج بروح جماعية مليئة بالشغف والتحدي. أردنا أن نقدم عملًا يمزج بين الرؤية المختلفة والإيقاع السريع، مع الاعتماد على حبكة مشوقة وأسلوب بصري حديث يتماشى مع مزاج الجمهور العربي اليوم."

‎وأضاف: "نعمل في ذا بلانت ستوديوز على بناء أعمال أصلية تعكس هوية منطقتنا وتخاطب جمهورها، مسلسل بريستيج بالنسبة لنا خطوة جريئة في هذا الاتجاه، بالشراكة مع منصة يانغو بلاي التي تتسم بالاحترافية وتدعم الإبداع في صناعة المحتوى العربي وفي وقت قليل أصبحوا قادة في مجال إنتاج المحتوى في الشرق الأوسط بقياده إيلينا برودسكايا مديرة المحتوى الإقليمية وجو الخوند مدير الإنتاجات الأصلية في يانغو ."

‎وأكد نصر "العمل يقدم تجربة مشاهدة غير تقليدية، ويمثل تحديًا جديدًا لنا كفريق إنتاج، لأنه يجمع هذا الكم من النجوم والممثلين في مكان واحد ضمن حبكة محكمة، ويعتمد بشكل كبير على ديناميكية العلاقات وتطور الشخصيات داخل مكان مغلق."

‎ومن جانبها، قالت الكاتبة إنجي أبو السعود، إن مسلسل "بريستيج" يجمع بين الجريمة، التشويق، والكوميديا، وهي التوليفة الأقرب لشخصيتها ورؤيتها للحياة، مشيرة إلى أن هذا العمل يمثل خطوة مختلفة بالنسبة لها بعد تجربتها مع مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي كان يغلب عليه الطابع الجاد السوداوي والمظلم. وأضافت: "أردت أن أقدم شيئًا مختلفًا هذه المرة".

‎وأوضحت إنجي أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من الشخصيات المتداخلة، إذ عملت على رسم كل شخصية بعناية لتكون متفردة ولا تشبه غيرها وبطريقة دقيقة تحاكي الواقع، سواء من خلال تصميم الكافية أو رسم الخطوط العريضة لتطور الشخصيات على مدار الحلقات، حتى تكون كل شخصية مميزة ولا تشبه الأخرى وأضافت أنها استلهمت الشخصيات من الواقع، مع التركيز على تفاصيل دقيقة في تصميم الكافيه الذي تدور فيه الأحداث، ورسم تطور الشخصيات بشكل واضح على مدار الحلقات.

"بريستيج" بطولة: محمد عبدالرحمن ومصطفى غريب، بالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبدالعاطي.