إعلان

يانغو بلاي تكشف عن الملصق الرسمي لمسلسل "بريستيج" وتعلن موعد طرحه

09:23 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بوستر بريستيج
  • عرض 9 صورة
    مسلسل بريستيج 1
  • عرض 9 صورة
    بريستيج
  • عرض 9 صورة
    مسلسل بريستيج
  • عرض 9 صورة
    بريستيج
  • عرض 9 صورة
    مسلسل بريستيج (2)
  • عرض 9 صورة
    مسلسل بريستيج (3)
  • عرض 9 صورة
    مسلسل بريستيج (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة يانغو بلاي الملصق الدعائي الرسمي لمسلسله الأصلي "بريستيج"، مشيرة إلى طرحه حصريًا في 24 أبريل الجاري.

ويضم المسلسل مجموعة من أبرز النجوم، منهم: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبدالعاطي بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف في الحلقات.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير يجمع بين الجريمة والتشويق، وتدور القصة حول أجواء غامضة ومتوترة داخل مقهى قديم في قلب القاهرة، حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين نتيجة لعاصفة مفاجئة.

مسلسل "بريستيج" بالإشتراك مع ذا بلانت ستوديوز، من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، وتدور أحداثه في ٨ حلقات.

بريستيج يانغو بلاي محمد عبدالرحمن مصطفى غريب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

البيت الأبيض: إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين ترامب ونتنياهو
عاجل| لا للتهجير ونعم للإعمار.. بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة
متحدث الرئاسة: قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع ترامب
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025