يانغو بلاي تكشف عن الملصق الرسمي لمسلسل "بريستيج" وتعلن موعد طرحه

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة يانغو بلاي الملصق الدعائي الرسمي لمسلسله الأصلي "بريستيج"، مشيرة إلى طرحه حصريًا في 24 أبريل الجاري.

ويضم المسلسل مجموعة من أبرز النجوم، منهم: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبدالعاطي بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف في الحلقات.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير يجمع بين الجريمة والتشويق، وتدور القصة حول أجواء غامضة ومتوترة داخل مقهى قديم في قلب القاهرة، حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين نتيجة لعاصفة مفاجئة.

مسلسل "بريستيج" بالإشتراك مع ذا بلانت ستوديوز، من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، وتدور أحداثه في ٨ حلقات.