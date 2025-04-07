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جاسيكا تتحدث عن مشاركة مكة محمد صلاح في الجزء الثالث من "كامل العدد"

06:43 م الإثنين 07 أبريل 2025

الفنانة جاسيكا حسام الدين

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القاهرة- مصراوي:

كشفت الفنانة جاسيكا حسام الدين تفاصيل مشاركة مكة ابنة اللاعب العالمي محمد صلاح في مسلسل كامل العدد قائلة: "البنوتة لذيذة جدا وذكية وفاهمة ومستوعبة ما تفعله في المسلسل وكانت بتشارك بحب".

وروت تفاصيل مكالمة اللاعب محمد صلاح لابنة داخل كواليس العمل خلال استضافتها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة cbc: "فوجئنا باتصال اللاعب الكبير محمد صلاح بإبنته مكة خلال تصوير مسلسل كامل العدد ولكن للأسف لم استطع الحديث معه لأنني كنت منشغلة بالتصوير وكان نفسي أكلمه أوي".

وعن أبرز الممثلين الذين تتمنى أن تشاركهم الأعمال الفنية قالت: "نفسي أمثل من الفنانة منى زكي والفنانة هند صبري والفنانة ياسمين عبدالعزيز ونفسي أعمل أكشن".

"كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنچي المقدم.

الفنانة جاسيكا حسام الدين مكة محمد صلاح الجزء الثالث من كامل العدد مسلسل كامل العدد مكة محمد صلاح بمسلسل كامل العدد
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