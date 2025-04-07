زينب العبد تنضم لفريق مسلسل "هناء وشيرين" بطولة سوسن بدر وهالة صدقي

كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة زينب العبد لفريق مسلسل "هناء وشيرين" بطولة النجمتين سوسن بدر وهالة صدقي،

بعد مشاركتها في الجزء الثاني من العتاولة الذي عُرض في رمضان 2025.

وتجسد زينب خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى "زهرة الصبار"، ويشارك في البطولة هالة صدقي وسوسن بدر بجانب مجموعة من النجوم الشباب، بينهم: منة بدر تيسير وعبدالرحمن ظاظا.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل اختيار باقي طاقم العمل استعدادا لانطلاق التصوير.

الجزء الثاني من "العتاولة"، شارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، هدى الإتربي، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، نسرين أمين، وأحمد كشك العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.