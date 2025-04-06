مهرجان SITFY-Georgia يعلن جوائز دورته الأولى

كتبت- منال الجيوشي

اختتم مساء اليوم الدورة الأولى من مهرجان SITFY-Georgia برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والذي أقيم في الفترة من 2 إلى 6 ابريل بالعاصمة (تبليسي) بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية وذلك بحضور السفير الجورجي وممثلي سفارات قطر والسعودية والإمارات.

بدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري لدولة جورجيا ثم عرض فيلم عن حصاد الدورة الأولى من المهرجان.

ثم دعى الفنان والمخرج ديفيد ساكفاريليدزه عضو اللجنة العليا للمهرجان ورئيس الهيئة الدولية للمسرح (ItI) لإلقاء كلمته التي وجه خلالها الشكر لكل شركاء المهرجان كما وجه الشكر للفنان والمخرج مازن الغرباوي على اهتمامه وعمله على تأكيد الشراكة بين العلاقات الثقافية المصرية الجورجية.

تلتها كلمة د. ليفان ختاجوري المدير التنفيذي للمهرجان والتي أعرب خلال عن سعادته بما تم إنجازه في الدورة الأولى لمهرجان SITFY-Georgia، وما أقيم من فعاليات وأنشطة خلال أيام المهرجان كما وجه الشكر لرئيس ومؤسس المهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي.

ثم تلتها كلمة الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، والتي وجه خلالها الشكر لكل المسارح التي احتضنت المهرجان في دورته الأولى، وهم مسرح تومانيشفيلي وسخومي وموفمنت كما وجه الشكر لأعضاء اللجنة العليا ولجنة التحكيم، ولكل شركاء المهرجان موضحا أن المهرجان يعد منصة جديدة للمسرح العربي في أوروبا.

ثم تم تكريم الرعاة والمسارح وتوزيع شهادات التقدير على الفرق المشاركة بالمهرجان ثم أعلنت لجنة التحكيم المكونة من الفنان والمخرج ديفيد ساكفاريليدزه من جورجيا، السينوغراف والمخرج كاكوموتو اتوسوشي من اليابان ، الدكتورة كاملة وليد الهنائي من سلطنة عمان، الفنان والمخرج آدم بيرزينسكي من المجر الأستاذة الدكتورة أنتونيلا كورنيشي من رومانيا عن جوائز الدورة الأولى من مهرجان SITFY-Georgia وجاءت على النحو التالي:

حصل على جائزة أفضل مخرج بارا جانوف وايلين ماتسخوناشفيلي، أفضل نص مسرحي حصل عليه زوراب كاندلاكي عن العرض المسرحي " مسرحية إذاعية للجمهور " بينما ذهبت جائزة أفضل سينوغرافيا " ديكور وإضاءة وازياء " عرض الزري لقطر بينما حصل على جائزة أفضل ممثل محمد السعيدي عن عرض " ليلة ماطرة " لسلطنة عمان.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة سيزارا فانتو عن العرض المسرحي " كنت وكان " لرومانيا ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض "زهرة الخريف" للمملكة العربية السعودية ، كما حصل مؤسس ومالك مسرح الحركة " موفمنت" كاخا باكورادزه على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن عرض " ريتشاتيفي في المدينة "من جورجيا ، كما حصل العرض المسرحي " سرير الشركاء السابقين " لجورجيا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بينما حصل عرض " ليلة ماطرة " لسلطنة عمان على جائزة أفضل عرض مسرحي ثم تم إلتقاط صورة جماعية للفرق الفائزة.

جدير بالذكر أن مهرجان (سيتفي جورجيا ) SITFY-Georgia أقيمت دورته في الفترة من ٢ إلى ٦ إبريل الجاري وكانت الدورة الأولى بتنظيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وبالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح بجورجيا (ITI) والمسرح الوطني بجورجيا وبرعاية بلدية (تبليسي) بدولة جورجيا بتأسيس ورئاسة المخرج مازن الغرباوي رئيس اللجنة العليا للمهرجان وبعضوية كلا من : د. انجي البستاوي المدير العام للمهرجان من مصر الدكتور سعيد السيابي المدير الفني للمهرجان من سلطنة عمان ، ومن جورجيا البروفسير د. ليفان خيتاجوري الرئيس التنفيذي للمهرجان،المخرج ديفيدساكفارليدزه، د. يوري مجبر يشفيلي، والفنانة اوليكو بارباكادزي.