غادة عبدالعال تكشف لـ"مصراوي" سبب استعانة "80 باكو" بمشاهير "السوشيال ميديا"

كتبت- منى الموجي:

قالت الكاتبة غادة عبدالعال، مؤلفة مسلسل "80 باكو" الذي عُرض في رمضان 2025، إن الاستعانة بمشاهير "السوشيال ميديا" بلوجرز وتيك توكرز في العمل، لم يكن قرار اتخذته أثناء الكتابة.

وأوضحت غادة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لما بيطلع في النص حاجة تخلينا نستفيد بحد كنا بنعمل ده، حد عنده جمهور ويعطي مصداقية للدور لكن مش قرار من الأول".

وعن ردود الفعل التي جاءتها على المسلسل، أكدت أنها شعرت بالقلق خوفا من ألا يحظى باهتمام الجمهور وسط مشاركة عدد كبير من الأعمال، مضيفة "الحمد لله ردود الفعل فاقت توقعاتي، وفي البداية كنا قلقانين نتوه في الزحمة، رمضان زحمة قوي، كنا خايفين ميتشافش وكنا عارفين إن لو اكتشفه الناس هيحبوه، والفكرة تخليه يتشاف، كنا عارفين إننا عاملين شخصيات حلوة وخطوط لطيفة، وقلتلهم محمد لطفي هيكون فتى أحلام البنات بعد كده".

وردًا على تعليقات البعض بأن 80 ألف جنيه (80 باكو) رقم قليل، لم يعد أزمة لتعاني منها البطلة، أجابت "مش قليل والله فيه ناس في السجن على عشرين ألف جنيه"، وتعليقا على ما كتبه البعض بأن هناك الكثير من الموضوعات التي تم فتحها في العمل ولم تُغلق أو تم إغلاقها بشكل بسيط بعد فترة طويلة وبعد عرض أكثر من حلقة، أوضحت "فيه مواضيع كتير اتقفلت في حلقات بعدها، هي الحياة كده بتبقي قاعدة في خناقة كبيرة وبعدين تتحل في ثواني هي دي الحياة مش لازم نهاية صريحة وزعيق مش دي الحياة".

وتحدثت غادة عن نهاية القصة، قائلة "البنت مجتهدة ومعافرة، واخدة كل حاجة جد في حياتها، جمعت الفلوس مرتين، مكانش ينفع تتجوز المشتت المعتمد على صاحبه وأمه، البعض كان عايزها تتجوزه ليه عشان نقابلهم في محكمة الأسرة، وفي رأيي النهاية السعيدة مش معناها يتجوزوا".

"80 باكو" تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس، بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد فرج، خالد مختار، دنيا سامي، محمد لطفي، إنعام سالوسة.