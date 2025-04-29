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الخميس.. سهر الصايغ ضيفة معكم منى الشاذلي على قناة ON

10:00 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سهر الصايغ
  • عرض 3 صورة
    الفنانة سهر الصايغ
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كتبت- منى الموجي:

تحل الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" في الحلقة المقرر عرضها مساء الخميس الموافق 1 مايو.

وتحكي سهر عن كواليس دور "برنسة" الذي أدته في مسلسل حكيم باشا خلال شهر رمضان 2025.

وتقول سهر إنها ترددت في البداية قبل قبول الدور، مشيرة إلى أن هناك خلطة سحرية في الدور بين الشر والكوميديا.

وتعتبر سهر أنها كانت محظوظة بمشاركتها كبار النجوم خلال أعمالها منذ بدايتها في مسلسل أم كلثوم وصولا لأعمالها الأخيرة.

كما تؤكد إصرارها الدائم على خوض التجارب والتحديات الجديدة، والمذاكرة الدائمة لتقديم ما ينال إعجاب الجمهور ويحترم ذائقتهم، وتتحدث عن عملها كطبيبة أسنان واهتمامها بالاستمرار في المجال الطبي من خلال تواجدها بمستشفى قصر العيني وهو ما يسعدها بشدة لتواصلها المباشر مع المرضى والعمل على مساعدتهم.

"حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سلوى خطاب، رياض الخولي، محمد نجاتي، منذر رياحنة، إخراج أحمد خالد أمين.

سهر الصايغ معكم منى الشاذلي رمضان 2025 مصطفى شعبان برنسة حكيم باشا
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