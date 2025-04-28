ريهام عبدالغفور: طلبت تغيير دوري في "العميل 1001" وكان نقطة تحول في مسيرتي

كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الاثنين 28 أبريل، ندوة تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور.

وخلال الندوة، صرحت ريهام قائلة: "كان معروضًا عليّ دور آخر في مسلسل (العميل 1001)، لكنني طلبت من المخرجة شيرين عادل أن أؤدي دورًا مختلفًا، وبالصدفة وافقت، وكان هذا الدور بمثابة نقطة تحول حقيقية في حياتي الفنية".

كما حرصت الفنانة سلوى محمد علي على توجيه التحية لريهام وتهنئتها بالتكريم، وقالت عنها: "ريهام عبدالغفور نشأت في بيئة فنية راقية، ووالدها الأستاذ أشرف عبدالغفور علمنا اللغة العربية. هي فنانة مؤدبة، ومن أحب أدوارها لديّ شخصية أم محمد صبحي في (فارس بلا جواد)، وكذلك مشاركاتها في (حديث الصباح والمساء) وأعمالها مع الفنان الكبير يحيى الفخراني".

وشهد حفل افتتاح المهرجان تقديم ميدلي من أشهر أغاني أفلام السينما المصرية، أدته فرقة الأنفوشي الغنائية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: شيري عادل، سلوى محمد علي، المخرج أمير رمسيس، النجم محمود حميدة، الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، المخرج يسري نصر الله، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان أحمد مالك، والفنان أحمد مجدي، وغيرهم.

تستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى الثاني من مايو، إذ يتضمن عروضًا لمجموعة من الأفلام القصيرة من مصر والعالم، إلى جانب ندوات وورش عمل تهدف لدعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.