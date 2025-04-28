للمرة الثانية.. عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في السعودية بطولة أكرم حسني

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أكرم حسني عن العرض الثاني لمسرحية "ألف تيتة وتية" في مدينة جدة، شهر مايو المقبل.

ونشر أكرم بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وكتب: "العرض الثاني لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" علي المسرح العربي بسيتي ووك - جدة من ١ مايو لـ ٣ مايو".





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وعرضت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" لأول مرة على مسرح محمد العلي - الرياض، من ٢١ إلى ٢٥ نوفمبر عام 2024.

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.



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