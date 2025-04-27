الليلة.. مصطفى غريب وشقيقه وأصدقاء طفولته في ضيافة "صاحبة السعادة"

القاهرة- مصراوي:

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المعروض على قناة "dmc"، مساء اليوم الأحد الفنان مصطفى غريب وشقيقه محمد غريب ومجموعة من أصدقاء طفولته.

يحل كل من محمد سعيد ومحمود توفيق ومحمد عبدالسلام ضيوفًا على الحلقة التي تُعرض في العاشرة مساء، ليكشفوا عن العديد من الأسرار الخاصة بمصطفى غريب واهتماماته، كما يقومون بالعديد من الألعاب المسلية والجديدة.

جدير بالذكر أن مصطفى غريب شارك في السباق الرمضاني 2025 بالجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة جدا، مع الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، إخراج خالد دياب، ويُعرض له حاليا مسلسل بريستيج على منصة يانغو بلاي، بطولة محمد عبدالرحمن، راندا عوض، دينا، عمر شريف، بسام رجب، آلاء سنان، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، إخراج عمرو سلامة.