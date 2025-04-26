بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. إسلام فوزي يعود لتصوير مسلسله "يوميات عيلة كواك"

القاهرة- مصراوي:

استأنف صانع المحتوى إسلام فوزي، تصوير مسلسله الكوميدي "يوميات عيلة كواك" بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها يوم الخميس الماضي، وأدت لتوقف التصوير عدة أيام.

كان "فوزي" أصيب بحالة من الإعياء أثناء قيادته لسيارته على الطريق الدائري في طريقه لمدينة الإنتاج الإعلامي صباح الخميس الماضي وتم نقله للمستشفى الجوي لإجراء الفحوصات اللازمة.

الموسم الجديد من "يوميات عيلة كواك" بطولة إسلام فوزي، بمشاركة زوجته ياسمين عبيد، وعارفة عبدالرسول، ومجموعة من الفنانين والنجوم الشباب والوجوه الجديدة.

المسلسل من إخراج وليد محمود، وتأليف الزهراء عصام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة عائلة مليئة بالمفارقات والمواقف المتنوعة الكوميدية الطريفة.

