هل يتورط محمد عبدالرحمن في حوادث قتل "بريستيج"؟

كتبت- منى الموجي:

أطلقت منصة يانغو بلاي اليوم الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل بريستيج، الذي يقدمه النجم محمد عبدالرحمن في تجربة جديدة ومختلفة.

وبدأت الحلقة الأولى بجريمة قتل تامر الجمال - النجم أحمد داود بعد غلق المطعم بسبب وجود العاصفة، وتُقتل الشخصية التي يقدمها الفنان بسام رجب في الحلقة الثانية، فهل يتورط محمد عبدالرحمن في حوادث قتل كافيه بريستيج؟

تدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 12 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد. بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء ويحاول الجميع كشف القاتل. يتألف المسلسل من 8 حلقات .

مسلسل بريستيج من بطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف، العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.