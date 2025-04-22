15 مايو.. دانييلا رحمة ومحمد الأحمد يجتمعان في مسلسل "فرانكلين" على "نتفليكس"

كتبت- منى الموجي:

تعود النجمة دانييلا رحمة (يوليا) إلى الشاشة مع النجم محمد الأحمد (آدم) في مسلسل نتفليكس الجديد "فرانكلين"، بداية من 15 مايو.

تدور أحداث المسلسل التشويقي حول آدم، الأب الأعزب ومزوّر العملة المحترف الذي تضطره الظروف للعودة إلى ماضٍ عصيب والتعاون من جديد مع حبيبته السابقة وسط شبكة من الصراعات والعلاقات المعقدة.

بعد سنوات من القطيعة يجد آدم ويوليا نفسيهما وجهًا لوجه مع ماضٍ لم يُغلق بعد. يُعيدهما القدر إلى بعضهما البعض، وسط محاولة مليئة بالمخاطر لتزوير أوراق نقدية من فئة المئة دولار. لكن ما يبدو تعاونًا إجراميًا يخفي خلفه دوافع مختلفة: آدم يفعل المستحيل لإنقاذ حياة ابنته، بينما تحاول يوليا طي صفحة مظلمة من الماضي والبحث عن بداية جديدة، مهما كان الثمن.

وبينما تطفو المشاعر القديمة على السطح من جديد، ويتلاشى الخط الفاصل بين الثقة والخيانة، يجد الاثنان نفسيهما في قلب دوامة من التحديات الأخلاقية والأجندات الخفية والمشاعر المُركّبة والألعاب النفسية وسط سباق مع الزمن، بينما يلاحقهما محقق عنيد لا يعرف الكلل. فهل سيتمكنان من إنقاذ من يحبّان؟ أم يُعاد الماضي في نسخة أكثر قسوة؟

المسلسل من إخراج حسين المنباوي، وبطولة كوكبة من النجوم: دانييلا رحمة، محمد الأحمد، طوني عيسى، فايز قزق، جورج شلهوب، يوسف حداد، بيار داغر، وسام صليبا، سمارة نهرا، سانديبل خشاب، كارلا كشيشيان وغيرهم.