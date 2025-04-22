معتصم النهار وميرنا نور الدين يستعدان لتصوير مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا"

كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان السوري معتصم النهار والفنانة ميرنا نور الدين، لتصوير أولى مشاهد مسلسلهما "أنا أنت.. أنت مش أنا"، إنتاج إيهاب منير، والمكون من 15 حلقة.

وقال المنتج إيهاب منير في بيان صحفي صادر عن شركة بيست ميديا، إن المسلسل بمثابة مفاجأة للجمهور لا تقل عن أخر إنتاجات الشركة، وهو مسلسل عمر أفندي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه العام الماضي، والذي لعب بطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنان مصطفى أبو سريع، وعُرض بالتزامن على قناة on، ومنصة شاهد.

وأوضح منير أن العمل ينتمي لنوعية دراما الكوميديا الاجتماعية، وهو فكرة كريم أبو زيد ومن إخراج هشام الرشيدى ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد.