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الليلة.. مصطفى قمر في ضيافة عمرو الليثي على شاشة الحياة

06:52 م الأحد 20 أبريل 2025
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    مصطفى قمر في ضيافة عمرو الليثي على شاشة الحياة (1)
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    مصطفى قمر في ضيافة عمرو الليثي على شاشة الحياة (2)
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كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي النجم مصطفى قمر، وتذاع السهرة في التاسعة والنصف مساء اليوم .

ويقدم النجم مصطفى قمر خلال السهرة الخاصة باقة من أجمل أغانيه، ومنها "السود عيونه"، "بسلم عليك"، "أغلى الحبايب"، كما يغني باللغة التركية، ويتحدث عن أهم الأغاني التي شكلت وجدانه وتأثر فيها بأهم المطربين العالميين.

كما يكشف النجم مصطفى قمر أسرار وكواليس آخر مشاريعه الفنية والعديد من الكواليس الخاصة، وعشقه للعندليب عبد الحليم حافظ وعلاقته بالنجم حميد الشاعري، وأبرز المطربين الذين قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه.

كما يتحدث عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحلة ومدى تأثره بهم، وأنه سعيد بتجاربه كممثل، وكيف تأثر بالبحر في الإسكندرية والجيتار والأغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.

عمرو الليثي مصطفى قمر نجوم الفن أغنية بسلم عليك
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