غادة عبدالعال تكشف لـ"مصراوي" سر ظهور عالم "الكوافيرات" بصورة حقيقية في "80 باكو"

كتبت- منى الموجي:

قالت السيناريست غادة عبدالعال، مؤلفة مسلسل 80 باكو الذي عُرض في رمضان 2025 ولاقى نجاحا كبيرا، وإشادات من الجمهور، إن اجتماعا جمعها ببطلة العمل الفنانة هدى المفتي، لمناقشة أفكار مختلفة، واقترحت الأخيرة فكرة الدخول لعالم صالونات الشعر (الكوافير)، وهو ما استحسنته غادة ووصفته بالشيء اللطيف، مؤكدة أنها تحب دخول هذا العالم أيضا.

وتابعت غادة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لدي خلفية عن هذا العالم، من خلال زياراتي القديمة مع والدتي في العيد لمثل هذه الأماكن (الكوافيرات)، وأتذكر كيف كانت تسير الأمور، والأشخاص المتواجدين وطريقة تعامل العاملين في المكان، ومخرجة العمل كوثر يونس زارت مع البطلات (كوافيرات) وسط البلد وتدربن على العمل واستخدام الأدوات التي ستظهرن بها في التصوير، مثل (السشوار والفتلة) واستمعن لحكايات مختلفة، وهو ما جعل الصورة تخرج بشكل حقيقي يصدقه الجمهور".

وأشارت غادة إلى أنها بدأت في كتابة الشخصيات في البداية، وبعدها بدأ الفريق العمل على اختيار باقي الأبطال "وكان اختيار الممثلين قرار مشترك بيني وبين كوثر وجهة الإنتاج".

وعن الشخصية التي لعبتها الفنانة الكبيرة انتصار، قالت "انتصار كانت تمثل شخصية الأم، التي تضع الناس تحت جناحها وتحل مشاكلهم، ودي كانت الفكرة اللي جت في دماغي وأنا بكتب شخصيتها في العمل"، نافية أن تكون جعلتها شخصية مثالية أكثر من اللازم "في أكتر من موقف حصل مكانتش مثالية فيهم، والشخصيات دي موجودة زي كبير المنطقة".

مسلسل 80 باكو تأليف غادة عبدالعال، بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، محمد لطفي، خالد مختار، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج كوثر يونس.