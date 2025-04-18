الاثنين.. كريم فهمي يكشف كواليس "وتقابل حبيب" مع لميس الحديدي

القاهرة- مصراوي:

يحل النجم كريم فهمي ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" يوم الاثنين الموافق 21 أبريل.

يتحدث كريم فهمي خلال اللقاء عن نجاح شخصية "فارس أبو العزم" التي قدمها في مسلسل "وتقابل حبيب" والمشاهدات الكبيرة التي حققها المسلسل في رمضان 2025، كما يتحدث عن كواليس العمل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز.

يدور اللقاء بين الفن والرياضة والحياة، إذ يتحدث الفنان كذلك عن رحلته من الطب إلى الفن وذكرياته مع فريق الناشئين في الزمالك والأهلي وقصة الحب التي جمعته بزوجته دانيا وذكريات الطفولة مع شقيقه أحمد فهمي بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، منة عرفة، محمود ياسين جونيور، ومجموعة كبيرة من الفنانين.