مدحت العدل ينشر صورة من تحضيرات مسرحية "أم كلثوم"

كتبت- منى الموجي:

شارك الكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة تجمعه بفريق عمل مسرحية "أم كلثوم"، التي يتم التحضير لها حاليا، استعدادا لعرضها قريبا.

وعلق العدل على الصورة وكتب "من استعدادات وتحضيرات فريق عمل مسرحية (أم كلثوم) على مسرح (المسرح) بفندق موڤينبيك بحضور المنتج والكاتب د.مدحت العدل والموسيقار خالد الكمار والملحن إيهاب عبدالواحد والمخرج أحمد فؤاد".

جدير بالذكر أنه تم عقد مؤتمر صحفي في شهر مارس الماضي، للإعلان عن المسرحية وتفاصيلها، ونشر وقتها مدحت صورًا من المؤتمر، معلقا "من المؤتمر الصحفي للإعلان عن المسرحية الموسيقية الضخمة وغير المسبوقة عن حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والتي تقدمها شركة العدل جروب ستوديوز كأول أعمالها، بالاشتراك مع شركة سي سينما للإنتاج، وبحضور السيد عمرو الجنايني، المنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي، المخرج أحمد فؤاد، وورثة السيدة أم كلثوم، والشاعر أحمد رامي، والموسيقي رياض السنباطي، والموسيقي بليغ حمدي، وأ. د. حسام لطفي الممثل القانوني للورثة، والسيدتين عفت عبدالوهاب وزينب أباظة من ورثة وعائلة الموسيقار محمد عبدالوهاب، بالإضافة إلى السيدة نادية مبروك رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة المالكة لصوت أم كلثوم".