ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها لعمل جديد

كتبت - سهيلة أسامة:

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها لعمل فني جديد، دون أن تكشف عن أي تفاصيل حول طبيعة العمل.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "قريبًا"

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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