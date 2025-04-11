سماح أنور عن دور فيفي عبده في"العتاولة 2": "بكيت بسبب مشهدها الأخير"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة سماح أنور، عن رأيها في دور الفنانة فيفي عبده بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

وقالت سماح أنورعن فيفي عبده، ببرنامج "أسرار النجوم": "بكيت بسبب مشهدها الأخير في (العتاولة 2) خلال بكائها على وفاة ابنها في العمل، وهو من أعظم المشاهد التي رأيتها في عمري، وهي فنانة عظيمة".

وخاضت فيفي عبده موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.