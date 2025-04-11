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يسرا ضيفة شرف.. "يانغو بلاي" تطرح الإعلان الرسمي لأحدث إنتاجاتها "بريستيچ"

01:00 ص الجمعة 11 أبريل 2025

بريستيچ

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كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة "يانغو بلاي" الإعلان الرسمي لأحدث إنتاجاتها الأصلية "بريستيچ"، بالإشتراك مع "ذا بلانت ستوديوز".

الإعلان يقدم لمحات من المسلسل، وكشف عن الشخصيات الرئيسية، من بينها: محمد عبدالرحمن عامل المقهى الذي يتحول إلى شاهد في الجريمة، ومصطفى غريب كمحامٍ يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار. ويكشف المقطع التشويقي جانبًا كوميديًا ساخرًا بين الأبطال، خاصة أثناء محاولاتهم العشوائية لحل جريمة قتل غامضة.

وشهد الإعلان مفاجأة هي ظهور النجمة الكبيرة يسرا، التي أطلت بإطلالة خاصة ترافقها أغنيتها الكلاسيكية "حب روح للناس يا حب"، كما يضم العمل عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم: أحمد داود، المخرج معتز التوني، محمد ثروت، وشيماء سيف.

وقال المخرج عمرو سلامة في بيان صحفي "لقد كانت تجربة تصوير هذا المسلسل مثيرة للغاية، إذ يجمع طاقم عمل موهوب وأفكار جديدة. أنا متحمس لرؤية كيف سيظهر العمل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

يُعرض مسلسل "بريستيچ" حصريًا على "يانغو بلاي" ابتداءً من 24 أبريل، عبر 8 حلقات تُطرح بمعدل حلقتين أسبوعيًا، كل خميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

المسلسل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، ويضم فريق عمل حقق نجاحات كبيرة في أعمال مثل "سفاح الجيزة" و"بيمبو". يشارك في البطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبدالعاطي.

منصة يانغو بلاي بريستيچ محمد عبدالرحمن مصطفى غريب مسلسل بريستيچ يسرا
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