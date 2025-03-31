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بعد عرض الحلقة الأخيرة من "لام الشمسية".. أمينة خليل توجه رسالة لجمهورها

02:07 م الإثنين 31 مارس 2025

مسلسل لام شمسية

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كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة أمينة خليل رسالة للجمهور عقب انتهاء عرض مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وكتبت أمينة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "النهاية.. أتمنى تكونوا اتبسطوا".

يذكر أن مسلسل "لام شمسية" من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ياسمينا العبد، صفاء الطوخي، علي البيلي، وثراء جبيل.

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