مؤلف "وتقابل حبيب" يكشف أسباب انتحار "يوسف" في نهاية الأحداث

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، "مؤلف مسلسل و تقابل حبيب"، أسباب اختياره أن تكون نهاية يوسف "وهي الشخصية التي جسدها الفنان خالد سليم"، هي الإنتحار.

عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل "و تقابل حبيب" ، الذي عرض في شهر رمضان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" ليه اخترت ليوسف نهاية الانتحار.. في أكثر من سبب خلوني اشوف ان إنهاء يوسف لحياته نتيجه منطقيه، أولا يوسف نشأ في بيت في سيطرة أبويه شديدة، ودايما كان بيحاول يثبت إنه جدير بثقه العيله هو مش مجرد شخص خان مراته ده شخص حط نفسه في موقف إنه هينقذ الشركة والأسرة بزواج سري من رقيه قرار خطير حاول يبان فيه ان هو بيعمل شيء في تضحيه، لكن في النهاية خسر زوجته ليل وخسر صوره البطل قدام نفسه وأهله، و ظهر كتابع لرقيه بلا أي قدرة على اتخاذ القرارات بنفسه ،فقط منفذ لأوامرها وده أدى إلى حالة نفسية وهي انهيار الأنا المثالية ودي تحصل لما الشخص يحس إنه فشل في كونه نفسه".

وتابع،:" ثاني سبب خلاني اشوف إنه ينتحر هو احساسه بالعار ...الذنب ممكن يخلي الشخص يعتذر او يحاول يصحح لكن العار بيخلي الشخص عايز يختفي ، يوسف اتفضح بقى في جريمة قتل بقى في خيانه أسرية بقى في خداع في بيزنس بقى في جريمة تهريب تم كشفها ..بالإضافة إلى خسارته لاحترام الجميع حتى ولاده لما يكبروا فالعار هنا بيبقى مدمر اكثر من الذنب وده دافع قوي للانتحار"



وأضاف المؤلف،:" ثالثا الخوف من العقاب الإدلال العلني شخص زي يوسف اتربى وسط رجال أعمال وأثرياء المجتمع هيخاف قوي من لحظه انه يتقبض عليه أو انه يلبس بدلة سجن أو ان الناس تتكلم عنه كمجرم ، فكل دي أسباب تخليه يشوف الانتحار قرار سيادي أخير يحافظ له على جزء من كرامته".



واختتم،:" وأخيرا ومع آخر الأحداث يوسف بيكون فقد الدعم من الأسرة (ابويه) وكمان فقد الدعم من إخواته وانتهت علاقته برقيه بكارثة ده يخليه يشعر انه لوحده تماما وما فيش حد ممكن يسمعه أو ينقذه ودي لحظه ممكن تدفعه ايضا للانتحار

ما اخترتش انتحار يوسف من فراغ لكنه كان امر أنا فكرت فيه كويس جدا".

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.