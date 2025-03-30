تركي آل الشيخ يروج لحفل تامر عاشور في العيد

كتبت- نوران أسامة:

روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لحفل الفنان تامر عاشور، المقرر إقامته رابع أيام عيد الفطر في جدة.

ونشر آل الشيخ البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "حفلة مميزة مع الفنان تامر عاشور رابع أيام العيد في جدة، ضمن فعاليات العيد".

يذكر أن الفنان تامر عاشور، طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ياه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ألبوم "ياه"، يضم 12 أغنية، وهم: الله يحنن، حبيبي القديم، حبك رزق، أنا مكرهتوش، يوم ماهنسى، مرتحناش، يوم ما هابعد، أصلي بعيد، جم شرفوا، مش بعرف أنام، متعملهاش حكاية، والدنيا.

ويتعاون تامر عاشور في الألبوم، مع الشعراء، عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، ومن الملحنين ، محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري.





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