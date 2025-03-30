"كواليس الحلقة الأخيرة".. ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة مع كريم فهمي من مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب".

ونشرت ياسمين الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"،وعلقت على الصورة: "عسل كده".

ولاقت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "عسل وسكر"، "بنحبك يا ياسمين"، "النهاية تحفة"، "مبروك النجاح"، "مسلسلي ونجمتي المفضلين".

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي.

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