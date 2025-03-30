إلهام شاهين عن شخصيتها في "سيد الناس": إنسانة غلبانة وهتوحشني جدا

كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو لمشاهدها الأخيرة في مسلسل سيد الناس والذي تم عرضه على قناة MBC مصر في رمضان 2025.

وعلقت "آخر مشاهد لاعتماد الهواري.. هتوحشني جدا.. شخصية جديدة عليا تماماً مليئة بالعنفوان والصخب.. لكن فى الاخر هي بداخلها إنسانة غلبانة دمرها زوج لم يحبها يوما.. فاقده للحب.. وفاقد الشيء لا يعطيه.. بس والله بكل جبروت اعتماد هي طيبة وفي الآخر هتحب الجارحي أكيد لإنه بجد يتحب".

وتابعت "الجارحي نموذج إنساني رائع للجدعنة والشهامة والرجولة، وأهم شيء بيحب إخواته حقيقي وبيعرف قيمة الترابط الأسري وقيمة العمل لتحسين حياتنا ولجعل بكرة أجمل.. برافو عمرو سعد.. برافو محمد سامي".

"سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، بشرى، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد سامي.