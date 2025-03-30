"شمس وقمر" تجمع منة شلبي وبيومي فؤاد على المسرح في جدة خلال العيد

كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك، يستعد المسرح العربي في جدة لاستقبال العرض المسرحي "شمس وقمر"، الذي يجمع الفنانة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد، بمشاركة نخبة من النجوم، وذلك ابتداءً من ثالث أيام العيد.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي مشوق، وتمزج بين الضحك والإثارة لتقديم تجربة فنية ممتعة تناسب جميع أفراد العائلة.

جدير بالذكر أن "شمس وقمر" من بطولة: منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، ومن إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.

جدير بالذكر أن منة شلبي عُرض لها مؤخرًا فيلم الهوى سلطان مع الفنان أحمد داود وحقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، كما شارك بيومي فؤاد في رمضان 2025 بمسلسل "قهوة المحطة"، واستقبلت "السينمات" أول أفلام المخرج عمر المهندس "سيكو سيكو" بمناسبة عيد الفطر.